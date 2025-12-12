viernes, diciembre 12, 2025
Choque entre camioneta y patrulla provoca caos vial.

* En la 9ª Sur y 20ª Oriente

Tapachula, Chiapas a Viernes 12 de diciembre de 2025.-
Un accidente vehicular se registró en el cruce del par vial de la 9ª Sur y la 20ª Calle Oriente, donde dos unidades se desplazaban sobre dichas arterias.

Según los primeros reportes, una camioneta blanca circulaba con preferencia de sur a norte, mientras que una patrulla que venía sobre la 20ª Oriente debía hacer alto total al llegar al cruce. Sin embargo, ambas unidades colisionaron, generando daños materiales significativos.

El impacto provocó un congestionamiento vehicular que se extendió entre 45 minutos y una hora. Elementos de la Guardia Estatal y Policía Preventiva arribaron al lugar para coordinar el tránsito, colocar conos y activar sus códigos de emergencia. También solicitaron las videograbaciones de un autolavado y un restaurante cercanos para el peritaje correspondiente.

Recomendaciones viales para estas fiestas decembrinas
• Maneje con precaución: aumentaron los accidentes en la ciudad.
• Respete la preferencia y los altos totales en cada cruce.
• Evite manejar cansado o bajo los efectos del alcohol.
• No use el teléfono mientras conduce.
• Mantenga distancia de seguridad con otros vehículos.
• Reduzca la velocidad en zonas con alto flujo vehicular.
• Utilice siempre el cinturón de seguridad.
El orbe /Carlos Montes

