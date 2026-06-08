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El fiscal Llaven Informa

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En vivo desde la FGE.
Compartiré los avances de la investigación del lamentable feminicidio ocurrido en Zinacantán y presentaré las acciones que hemos impulsado desde el inicio de mi gestión en la Fiscalía General del Estado para combatir el delito de feminicidio.
También informaré sobre la detención de tres personas armadas en Marqués de Comillas, presuntamente vinculadas a actividades delictivas, así como la captura de un presunto líder de la Mara Salvatrucha, en Tapachula.

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