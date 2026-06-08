Mantienen Vigilancia Permanente en Ríos del Soconusco Ante Temporada de Lluvias

* Protección Civil reporta niveles estables en los afluentes y sin afectaciones mayores a la población.

Tapachula, Chiapas; 8 de junio de 2026.- Aunque las lluvias registradas durante los últimos días han generado escurrimientos y encharcamientos en algunas zonas de la región Soconusco, hasta el momento no se reportan afectaciones de gravedad ni familias evacuadas, informó el delegado regional de Protección Civil de la Región X Soconusco Bajo, Jaime Marroquín Solís.

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El funcionario explicó que las precipitaciones recientes ocasionaron el ingreso de agua en algunas viviendas; sin embargo, los niveles no alcanzaron a dañar muebles o pertenencias de las familias afectadas, además de que el agua se retiró de manera natural pocas horas después.

Marroquín Solís destacó que se mantiene un monitoreo permanente de los ríos y afluentes que atraviesan la región, especialmente en los municipios comprendidos entre Huehuetán y Mapastepec, donde diariamente se realizan reportes sobre el comportamiento de los cauces.

De acuerdo con los datos recabados durante las primeras horas de este lunes, los principales ríos de la zona registran niveles cercanos al 40 por ciento de su capacidad, por lo que permanecen dentro de parámetros considerados normales para esta temporada.

Asimismo, señaló que el río Huehuetán y otros afluentes importantes continúan dentro de su cauce, sin representar por el momento riesgo para las comunidades asentadas en zonas cercanas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas, ya que la temporada de lluvias apenas inicia y las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera repentina.

Entre las medidas recomendadas se encuentra evitar cruzar ríos o arroyos crecidos, mantenerse alejados de zonas propensas a inundaciones y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.

Protección Civil informó que continuará con los recorridos de supervisión y la vigilancia permanente en los ocho municipios que integran la región Soconusco Bajo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y actuar oportunamente ante cualquier contingencia derivada de las lluvias. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.