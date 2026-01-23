Fuerte impacto entre motocicletas provoca dos heridos en Tapachula

Tapachula, Chiapas | viernes 23 de enero de 2026.— 9:30 horas Un aparatoso choque entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas lesionadas la mañana de este jueves, en el sur poniente de la ciudad, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.

El accidente se registró alrededor de las 09:30 horas, sobre el boulevard Príncipe Akishino, a la altura de la 18ª Calle Poniente y 12ª Sur, cuando una motocicleta de modelo antiguo, color negro con detalles en rojo, que circulaba sobre la 18ª Poniente, colisionó con otra unidad de modelo reciente que transitaba con preferencia sobre el boulevard.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente uno de los conductores no respetó la señal de alto al intentar incorporarse a la vialidad principal, provocando el impacto. A consecuencia del choque, ambos motociclistas salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica con diversas lesiones.

Testigos del percance solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos del grupo CARCH-04 y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Vial Municipal y Vialidad Estatal acordonaron el área, realizaron las diligencias correspondientes y agilizaron la circulación vehicular. Las motocicletas involucradas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará las responsabilidades legales.

Autoridades viales reiteraron el llamado a los motociclistas a respetar los señalamientos de tránsito, conducir con precaución y portar el equipo de protección adecuado, ya que los accidentes en este sector continúan en aumento en Tapachula. Carlos Montes