Senado de EE.UU. Apoya Ofensiva Militar de Trump Contra Irán

*Fracasa Intento de Limitar sus Poderes.

El Senado de Estados Unidos mostró el miércoles su apoyo al presidente Donald Trump, al rechazar una resolución para poner fin a su ofensiva militar en Irán, una operación que podría durar hasta ocho semanas, según la Casa Blanca.
La resolución rechazada por los legisladores pretendía limitar los poderes de Trump en la guerra con Irán, pese al respaldo mayoritario de los republicanos a la ofensiva lanzada junto a Israel.
La iniciativa fue rechazada con una votación de 53 a 47. El demócrata John Fetterman, que apoya la guerra, votó en contra, mientras que el republicano Rand Paul fue el único miembro de su partido en respaldarla.

