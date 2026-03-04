Trump Promete Escolta Militar a Buques Petroleros en Estrecho de Ormuz

*Para Evitar Ataques de Irán a Embarcaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el país ofrecerá garantías de seguro e incluso escoltas navales para asegurar el paso seguro de petroleros y otras embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, con el objetivo de evitar una posible crisis energética derivada de la guerra con Irán. Trump comunicó el martes que la US International Development Finance Corporation (DFC) ofrecerá seguros “a un precio muy razonable” para facilitar el flujo de energía y comercio en el Golfo, y que la Marina estadounidense escoltará buques si resulta necesario.

“No importa qué suceda, Estados Unidos garantizará el FLUJO LIBRE de ENERGÍA para el MUNDO”, publicó Trump en redes sociales. El anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados: el precio del Brent, referencia internacional del petróleo, se estabilizó en torno a 80 dólares el barril tras una jornada de volatilidad.

La decisión surge después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieran el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz, ruta por la que transita una quinta parte del suministro energético mundial. El conflicto provocó que los principales clubes de seguro marítimo retiraran la cobertura por riesgos de guerra para barcos que ingresen al Golfo Pérsico, incrementando drásticamente los costos para los armadores que buscan otras alternativas de cobertura.

El gobierno estadounidense busca frenar la escalada de precios del petróleo resultante del cierre virtual del estrecho, considerado un corredor estratégico para el transporte de crudo. Un aumento sostenido en los precios de los combustibles podría convertirse en un riesgo político para Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.