Periodistas de Guatemala constatan la paz y seguridad que se vive en Tapachula: Yamil Melgar

En el marco de la visita de periodistas de Guatemala a la región, realizada por invitación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el edil afirmó que Tapachula se consolida como un destino turístico seguro, dinámico y en pleno crecimiento, destacando su riqueza natural, su diversidad cultural y su papel estratégico como punto de encuentro y convivencia binacional en la frontera sur.

Durante la plática con representantes de diversos medios de comunicación del vecino país, el alcalde señaló que el próximo 5 de marzo, con el inicio de la Expo Feria Tapachula 2026, se abrirá una nueva etapa de proyección turística para el municipio, al ofrecer a las familias guatemaltecas, a menos de una hora y media de distancia, un espacio de entretenimiento, cultura y desarrollo económico de gran relevancia para la región.

En el recorrido, donde conocieron de primera mano los avances de la Expo Feria Tapachula 2026, así como el emblemático Parque Miguel Hidalgo, el edil estuvo acompañado por el presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula 2026, Emilio Barrios Solano, destacando que gracias al respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, la ciudad es un municipio más seguro y tranquilo, con mejores condiciones para recibir visitantes y ofrecer espacios dignos para la convivencia familiar.

Junto al secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Mauricio Cordero, subrayó que esta visita fortalece los lazos binacionales y consolida la relación comercial, cultural y turística entre Chiapas y Guatemala, proyectando a Tapachula como un destino confiable y dinámico.

Para concluir, dijo que su administración se suma al trabajo coordinado por el desarrollo regional mediante la promoción turística, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la seguridad, posicionando a Tapachula como un referente estratégico en la frontera sur.