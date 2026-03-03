Periodistas de Guatemala constatan la paz y seguridad que se vive en Tapachula: Yamil Melgar

En el marco de la visita de periodistas de Guatemala a la región, realizada por invitación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el edil afirmó que Tapachula se consolida como un destino turístico seguro, dinámico y en pleno crecimiento, destacando su riqueza natural, su diversidad cultural y su papel estratégico como punto de encuentro y convivencia binacional en la frontera sur.
Durante la plática con representantes de diversos medios de comunicación del vecino país, el alcalde señaló que el próximo 5 de marzo, con el inicio de la Expo Feria Tapachula 2026, se abrirá una nueva etapa de proyección turística para el municipio, al ofrecer a las familias guatemaltecas, a menos de una hora y media de distancia, un espacio de entretenimiento, cultura y desarrollo económico de gran relevancia para la región.
Junto al secretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Mauricio Cordero, subrayó que esta visita fortalece los lazos binacionales y consolida la relación comercial, cultural y turística entre Chiapas y Guatemala, proyectando a Tapachula como un destino confiable y dinámico.
Para concluir, dijo que su administración se suma al trabajo coordinado por el desarrollo regional mediante la promoción turística, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la seguridad, posicionando a Tapachula como un referente estratégico en la frontera sur.