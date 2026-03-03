miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
InicioAl InstanteTras años de cierre, Toniná reabre sus puertas al mundo
Al Instante

Tras años de cierre, Toniná reabre sus puertas al mundo

0
9

En el municipio de Ocosingo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la asesora de la Presidencia de la República, Jesusa Rodríguez Ramírez, encabezó la ceremonia de recuperación de la zona arqueológica Ciudad de Conocimiento Toniná, donde subrayó que este acto da cumplimiento al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de reabrir las puertas de este espacio cultural e histórico, patrimonio de Chiapas, México y el mundo.

Asimismo, el mandatario anunció que se impulsarán acciones y obras estratégicas para el mejoramiento integral de sus áreas y caminos, a fin de proyectar nuevamente a Toniná como un referente turístico a nivel nacional e internacional. En representación de la presidenta, Jesusa Rodríguez destacó que la mandataria mantiene una postura firme en la defensa del patrimonio cultural y la soberanía nacional, y reconoció la coordinación y el respaldo del Gobierno de Chiapas para hacer posible la reapertura de Toniná.

Artículo anterior
Tras años de cierre, Toniná reabre sus puertas al mundo
Artículo siguiente
Periodistas de Guatemala constatan la paz y seguridad que se vive en Tapachula: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Periodistas de Guatemala constatan la paz y seguridad que se vive en Tapachula: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
En el marco de la visita de periodistas de Guatemala a la región, realizada por invitación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el edil...
Leer más

Tras años de cierre, Toniná reabre sus puertas al mundo

Al Instante staff - 0
La recuperación de la zona arqueológica ubicada en Ocosingo fue posible gracias a la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar...
Leer más

Tapachula, firme por la paz: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
- Fortalece a jueces rurales y policías auxiliares de la zona baja y alta Tapachula, Chiapas; 3 de marzo de 2026. Con el objetivo de fortalecer...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV