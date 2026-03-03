Tras años de cierre, Toniná reabre sus puertas al mundo

En el municipio de Ocosingo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la asesora de la Presidencia de la República, Jesusa Rodríguez Ramírez, encabezó la ceremonia de recuperación de la zona arqueológica Ciudad de Conocimiento Toniná, donde subrayó que este acto da cumplimiento al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de reabrir las puertas de este espacio cultural e histórico, patrimonio de Chiapas, México y el mundo.

Asimismo, el mandatario anunció que se impulsarán acciones y obras estratégicas para el mejoramiento integral de sus áreas y caminos, a fin de proyectar nuevamente a Toniná como un referente turístico a nivel nacional e internacional. En representación de la presidenta, Jesusa Rodríguez destacó que la mandataria mantiene una postura firme en la defensa del patrimonio cultural y la soberanía nacional, y reconoció la coordinación y el respaldo del Gobierno de Chiapas para hacer posible la reapertura de Toniná.