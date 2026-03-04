miércoles, marzo 4, 2026
Advierte SSP por Fraude en Expedición de Licencias “Express”

0
15

*Son Documentos Apócrifos sin Valor.

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo del 2026.- Ante el incremento de anuncios en redes sociales donde se ofrecen licencias de conducir “sin examen” y sin acudir a oficinas públicas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva, advirtió a la población sobre posibles fraudes relacionados con la expedición de documentos oficiales.
La delegada en Tapachula de la Guardia Estatal Vial Preventiva y Turismo, Grisel Barba Duque, explicó que no existe ningún mecanismo legal para obtener una licencia fuera de las instituciones correspondientes.

Los supuestos servicios de gestoría que prometen entregar el documento sin acudir a oficinas gubernamentales representan un riesgo para la ciudadanía, advirtió.
El trámite para obtener la licencia por primera vez requiere presentar documentación oficial, realizar y aprobar un examen de conducción ante la Guardia Estatal Vial, y posteriormente concluir el proceso en la Secretaría de Finanzas, dependencia encargada de expedir el documento y tomar la fotografía oficial, señaló.
“Para tener la certeza de que el trámite es legal, debe hacerse directamente en las oficinas. Afuera de una institución no se entregan licencias”, subrayó.
La funcionaria reiteró que, en caso de ser víctima de fraude o detectar este tipo de prácticas, es importante denunciar ante las autoridades competentes.
Asimismo, aclaró que las personas extranjeras pueden tramitar licencia de conducir siempre que cumplan con los requisitos establecidos: pasaporte vigente, residencia provisional o permanente según el tipo de licencia, CURP, comprobante de domicilio y tipo de sangre. En el caso de ciudadanos mexicanos, deben presentar acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domicilio y conocer su tipo sanguíneo.
El llamado es a no dejarse engañar y realizar únicamente trámites oficiales en las dependencias autorizadas, evitando poner en riesgo su patrimonio y su información personal. EL ORBE/ JC

