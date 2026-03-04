Comuneros Temen Cortes Masivos de Suministro Eléctrico por Adeudos

*Buscan Diálogo con la CFE.

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo de 2026.- Ante versiones sobre presuntos operativos de suspensión masiva del suministro eléctrico en la región, el Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI) exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frenar cualquier acción de corte hasta garantizar condiciones óptimas en la infraestructura y un servicio confiable para los usuarios.

Horacio Juárez, dirigente de la organización, aclaró que no se busca justificar adeudos ni prácticas irregulares, pero sostuvo que la Empresa Productiva del Estado mantiene rezagos significativos en mantenimiento y capacidad operativa.



“Antes de aplicar medidas coercitivas, la Comisión debe atender las fallas que afectan a miles de familias, variaciones de voltaje, transformadores rebasados, postes deteriorados y cableado obsoleto”, subrayó.De acuerdo con el MUPI, en distintas colonias de Tapachula se han reportado electrodomésticos dañados a causa de fluctuaciones eléctricas. Aunque reconocen que en algunas zonas comenzaron trabajos de sustitución de postes e instalación de pararrayos, consideran que el avance es insuficiente frente a la magnitud del problema.El dirigente también señaló presuntas irregularidades en la operación local, al advertir que trabajadores o contratistas ofrecerían servicios por vías no oficiales, lo que afirmó debilita la credibilidad de los operativos de verificación.La organización planteó que la regularización de adeudos podría avanzar si existe un compromiso formal para renovar la infraestructura y asegurar estabilidad en el suministro.De lo contrario, advirtieron que podrían emprender acciones de protesta en defensa de lo que consideran el derecho a un servicio eléctrico eficiente. EL ORBE/Nelson Bautista