Tapachula Avanza Firme Hacia la Consolidación de la Paz: Yamil Melgar

*Se Reúne con Jueces Rurales y Policías Auxiliares de la Zona Baja y Alta.

Tapachula, Chiapas; 3 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y consolidar la paz social, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, encabezó la entrega de credenciales a jueces rurales y policías auxiliares de la zona baja y alta, subrayando que estas acciones brindan certeza jurídica e identidad institucional a quienes son el primer contacto en sus comunidades.

Acompañado de la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el edil reconoció el trabajo de 41 agentes municipales y más de 1,300 policías auxiliares que operan en comunidades, ejidos, cantones y rancherías, contribuyendo a la tranquilidad de las familias, en concordancia con las políticas impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Ante la cuarta regidora, Bertha Moreno Espinosa, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, reafirmó el compromiso de fortalecer la organización ejidal conforme al artículo 27 constitucional, trabajando de la mano con comisarios ejidales, vocalías, jueces rurales y policías auxiliares, reconociendo además a las 13 comunidades que preservan la lengua mam.
Por su parte, la coordinadora general de Agencias y Delegaciones Municipales, Mayani Marroquín Pérez, destacó que cada credencial representa respaldo institucional y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Asistieron también el representante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Luis Eduardo Terán Saucedo; el representante del ejido Pavencul, Gerónimo Velázquez Morales; así como servidores públicos e invitados especiales. Boletín Oficial

