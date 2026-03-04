miércoles, marzo 4, 2026
Tapachula Revierte Crisis de Inseguridad y Mejora 27 Posiciones a Nivel Nacional

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, informó que el municipio registró un avance histórico en la percepción ciudadana sobre seguridad, de acuerdo con la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a mediados de enero de 2026.
Al asumir la administración en octubre de 2024, la Ciudad ocupaba el primer lugar nacional entre más de 2 mil 400 municipios donde la población manifestaba mayor sensación de inseguridad.
A poco más de un año de gobierno, el municipio descendió al lugar 28, lo que representa una mejora de 27 posiciones en el ranking nacional.
El Alcalde destacó que este resultado refleja una recuperación paulatina de la confianza ciudadana.
La población está notando los cambios; hoy las familias perciben mayor tranquilidad en sus colonias, expresó.
Melgar Bravo atribuyó el avance a una estrategia que combina prevención del delito, fortalecimiento institucional y mejoramiento urbano.
En coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez, se puso en marcha un programa intensivo de rehabilitación y ampliación del alumbrado público en accesos, bulevares y avenidas principales.
Las acciones se concentraron especialmente en colonias con mayores índices delictivos, con base en diagnósticos elaborados por la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad.
El Edil subrayó que la iluminación de espacios públicos contribuye a inhibir conductas ilícitas y a fortalecer la convivencia comunitaria.
Como parte del proceso de consolidación institucional, el Ayuntamiento entregó acreditaciones y credenciales actualizadas al año 2026 a más de mil 300 policías y 40 agentes municipales.
El objetivo es reforzar tres ejes fundamentales, legitimidad, que cada elemento actúe como vínculo oficial entre el gobierno municipal y la ciudadanía, responsabilidad, promover un servicio público con enfoque humanista. Canalización, atender de manera oportuna las demandas de salud, infraestructura y bienestar en zonas altas, bajas, ejidos y cantones.
El presidente municipal explicó que esta estructura permite mantener comunicación permanente con corporaciones estatales y federales. EL ORBE/Nelson Bautista

