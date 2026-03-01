Trump Desata la Guerra de Medio Oriente Israel y Estados Unidos Bombardean a Irán

* GOBIERNO DE IRAN CONFIRMA LA MUERTE DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN, EL AYOTALÁ ALÍ JAMENEI, DURANTE LOS ATAQUES.

* Estos Ataques Ocurren Después de Semanas de Amenazas y Negociaciones Entre Washington y Teherán Sobre el Programa Nuclear de Irán

* Irán Ataca Israel, Qatar y Otros Países en Medio Oriente en Respuesta a los Bombardeos de EE.UU.

* Bombardeo Israelí a Escuela Primaria en Irán Deja 85 Niñas Muertas y 92 Heridos.

El Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Ciudad de México, 28 de Febrero.- Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que respondió lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Por la madrugada, Trump dio un mensaje a la nación desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.



Tras varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara que ha lanzado un ataque contra el país persa, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo.Y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que su país había comenzado una campaña militar en IránLos ataques lanzados a primera hora de éste sábado también han desatado reacciones de incertidumbre y protestas internacionales de desaprobación.Los ataques estadounidenses e israelíes han afectado a más de 20 de las 31 provincias de Irán, de acuerdo con la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán.La fiscalía de Minab informó que el número de muertos en el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan, después de ser bombardeado por un ataque israelí se elevó a 85, según datos de la agencia iraní Mehr.Trump, por su parte, afirmó que «los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en todo oriente medio y, de hecho, ¡en todo el mundo!».Irán Ataca Israel, Qatar y Otros Países en Medio OrienteIrán respondió con ataques a lo largo de Medio Oriente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel de las últimas horas en su territorio en los que murió el líder supremo Alí Jamenei.El gobierno iraní comenzó el día prometiendo una «respuesta aplastante», señalando que las agresiones ocurrieron «una vez más durante las negociaciones» con Washington por su programa nuclear.Teherán reaccionó a las agresiones lanzando misiles contra Israel, según confirmó el ejército de este país, y contra varias naciones de la región en las que Estados Unidos tiene intereses militares o que son aliados del mismo.En total han sido objeto de agresiones iraníes Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de Israel.La ciudad de Dubái vivió una jornada de violencia sin precedentes tras ser blanco de un ataque atribuido a Irán, en represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní que lo considera un reducto sionista.Durante la tarde de este sábado, múltiples explosiones sacudieron zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo el centro financiero y la exclusiva isla artificial The Palm, donde se encuentran hoteles y rascacielos de lujo.Testigos informaron que el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, tuvo que ser evacuado por precaución ante la caída de proyectiles en áreas cercanas no obstante que Dubái tiene defensas aéreas avanzadas (radares, Patriot, sistemas de corto alcance), vigilancia y protección especial para sitios icónicos. Cualquier amenaza se neutraliza rápido por distancia, tecnología y respuesta inmediata..Las autoridades locales confirmaron que el Aeropuerto Internacional de Dubái fue alcanzado por drones kamikaze y misiles, lo que obligó a suspender operaciones y cerrar las instalaciones. Aerolíneas internacionales como Air France y British Airways anunciaron la cancelación de vuelos hacia Emiratos Árabes Unidos y otras ciudades del Golfo, mientras varios aviones fueron desviados en pleno trayecto.