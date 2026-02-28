Detiene SSP a seis personas por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
Derivado de un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigacion e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, lograron la detención de seis personas del sexo masculino por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la Carretera de Cuota Tuxtla – San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 43.
Así como, 31 bolsitas de nylon transparente que en su interior contiene hierba seca con las características de la marihuana; 26 bolsitas de nylon transparente que en su interior contiene hierba seca con las características de la cocaína; 47 bolsitas de nylon transparente que en su interior contiene hierba seca con las características del cristal; 6 teléfonos celulares; y un vehículo de la marca Nissan, tipo March de color vino.
Por tal situación, los seis detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar avanzando en la construcción de la paz en Chiapas.