Detiene SSP a seis personas por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Derivado de un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigacion e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, lograron la detención de seis personas del sexo masculino por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la Carretera de Cuota Tuxtla – San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 43.

Los detenidos Víctor “N”, Douglas “N”, Alfredo “N”, Germán “N”, Alejandro “N”, y José “N”, manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación y se les aseguró dos armas de fuego tipo AK-47 con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62; un arma de fuego tipo AK-47 con un cargador abastecido con 09 cartuchos útiles calibre 7.62; un arma de fuego tipo AK-47 con un cargador abastecido con 24 cartuchos útiles calibre 7.62; un arma de fuego tipo revólver y 6 cartuchos útiles calibre .38 súper; y un arma de fuego con un cargador abastecido con 07 cartuchos útiles calibre .380

Así como, 31 bolsitas de nylon transparente que en su interior contiene hierba seca con las características de la marihuana; 26 bolsitas de nylon transparente que en su interior contiene hierba seca con las características de la cocaína; 47 bolsitas de nylon transparente que en su interior contiene hierba seca con las características del cristal; 6 teléfonos celulares; y un vehículo de la marca Nissan, tipo March de color vino.

Por tal situación, los seis detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar avanzando en la construcción de la paz en Chiapas.