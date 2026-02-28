sábado, febrero 28, 2026
Trump Amenaza con Intervenir "Pacíficamente" en Cuba
Internacional

Trump Amenaza con Intervenir "Pacíficamente" en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración está en negociaciones con las autoridades de la dictadura cubana y sugirió que las conversaciones podrían culminar con “una toma amistosa y controlada” de Cuba.
“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca.
En el marco de la tensión entre EEUU y Cuba, ayer trascendió que el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el nieto del ex dictador cubano, Raúl Castro, para hablar del posible alivio de sanciones a la isla, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana.
El núcleo de las discusiones, en las que no está claro si Rubio participó, se centró “en el potencial de lentamente aliviar las sanciones de EEUU a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla” en un “periodo de mes a mes”, indicaron las fuentes al Miami Herald.
En tanto, a principios de esta semana, la administración anunció planes para permitir el envío de combustible de compañías energéticas estadounidenses a empresas privadas cubanas. Esta estrategia busca aumentar la dependencia de Cuba de Estados Unidos y, al mismo tiempo, impulsar el sector privado de la isla, debilitando al régimen comunista.
Las declaraciones de Trump ocurren mientra Cuba y EEUU abordan con calma el incidente mortal de una embarcación ocurrido esta semana.

La Transformación de Tapachula Continúa: Yamil Melgar
