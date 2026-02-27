viernes, febrero 27, 2026
Chiapas rompe Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande

Chiapas rompió el Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande, con la participación de 4 mil 757 personas. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se sumó a este este primer evento oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevó a cabo en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, mismo que fue presenciado de manera virtual por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien felicitó a todas y todos los participantes.

Durante un enlace en la Conferencia de Prensa Matutina “Mañanera del Pueblo”, el mandatario, acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, agradeció a la presidenta la oportunidad de proyectar a Chiapas a nivel nacional e internacional, e invitó a turistas de México y del extranjero a conocer y disfrutar de la riqueza natural y cultural del estado.

