Juan Carlos Moreno Guillén celebra nuevos nombramientos y ratificación de personas juzgadoras

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, se congratuló con los recientes nombramientos de la magistrada Sandra Ivonne Gómez Domínguez, el magistrado Antonio Valdez Meza y la ratificación del magistrado Mario Antonio Ruiz Coutiño.

Después de la toma de protesta de ley realizada en el Honorable Congreso del Estado, por la diputada presidenta Alejandra Gómez Mendoza, el magistrado presidente Moreno Guillén sostuvo una reunión con quienes el día de hoy se comprometieron a trabajar en favor de la impartición de justicia en Chiapas.

Asimismo, les exhortó a conducirse siempre con legalidad, transparencia y, sobre todo, a demostrar su vocación de servicio para que esta noble institución se fortalezca y continúe a la altura de las necesidades de la sociedad chiapaneca.

