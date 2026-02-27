Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de una niña de tres años en Tila: Fiscal General

• El Fiscal General informó la aprehensión de Daniel “N”; se buscará la pena máxima de 100 años de prisión

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la aprehensión de Daniel “N”, como presunto responsable del lamentable feminicidio de una niña de tres años, de identidad reservada, por hechos ocurridos el 24 de Febrero del 2026, en el municipio de Tila.

Precisó que las diligencias periciales determinaron que la causa de muerte fue una hemorragia aguda secundaria a un traumatismo cerrado de tórax y abdomen. El presunto feminicida ya se encuentra detenido y a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

El Fiscal General aseguró que este crimen no quedará impune y se pedirá la sentencia máxima de 100 años, ya que, como ha instruido el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, garantizar la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, es una prioridad, y no habrá impunidad ante ninguna conducta feminicida.