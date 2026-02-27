viernes, febrero 27, 2026
Prepárate para correr, disfrutar y vivir la feria de una forma diferente. 🏃‍♂️🔥

Llega la Carrera 5K Sin Fronteras de la Expo Feria Tapachula 2026, una experiencia para quienes aman el deporte, la convivencia y la emoción de cruzar la meta. 🏁

Súmate este 7 de marzo a las 7:00 a.m. ⏰ y forma parte de esta gran carrera donde los primeros 100 corredores en cruzar la meta recibirán medalla. 🥇

✅ Inscripción totalmente gratuita.

📍 La salida y meta será en la entrada de las instalaciones de la feria, a un costado del parque ecológico.

Corre, comparte y vive la feria como nunca antes.
Diversión sin fronteras. 🧡🏃‍♀️

#ExpoTapachula2026 #Carrera5K #SinFronteras #Tapachula #LaVivimosJuntos

Juan Carlos Moreno Guillén celebra nuevos nombramientos y ratificación de personas juzgadoras
Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de una niña de tres años en Tila: Fiscal General
Chiapas rompe Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande

Chiapas rompió el Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande, con la participación de 4 mil 757 personas.
El gobernador Eduardo Ramírez participó en el primer evento oficial rumbo al Mundial 2026 en México, donde se reunieron 4 mil 757 personas
