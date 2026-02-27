Prepárate para correr, disfrutar y vivir la feria de una forma diferente. 🏃‍♂️🔥

Llega la Carrera 5K Sin Fronteras de la Expo Feria Tapachula 2026, una experiencia para quienes aman el deporte, la convivencia y la emoción de cruzar la meta. 🏁

Súmate este 7 de marzo a las 7:00 a.m. ⏰ y forma parte de esta gran carrera donde los primeros 100 corredores en cruzar la meta recibirán medalla. 🥇

✅ Inscripción totalmente gratuita.

📍 La salida y meta será en la entrada de las instalaciones de la feria, a un costado del parque ecológico.

Corre, comparte y vive la feria como nunca antes.

Diversión sin fronteras. 🧡🏃‍♀️

#ExpoTapachula2026 #Carrera5K #SinFronteras #Tapachula #LaVivimosJuntos