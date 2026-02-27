viernes, febrero 27, 2026
Al Instante
Fuerte choque entre pipa y combi deja una unidad volcada en el Par Vial de Tapachula

Tapachula, Chiapas; viernes 27 de febrero de 2026. — Un aparatoso accidente vehicular se registró alrededor de las 7:20 de la mañana de este viernes en el Par Vial, en la intersección de la 7ª Sur y 2ª Oriente, donde una pipa de agua y una combi del servicio colectivo de la ruta Periférico Derecha colisionaron, dejando como saldo una unidad volcada y una persona lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa de agua circulaba sobre la 2ª Oriente en dirección de oriente a poniente, mientras que la combi transitaba sobre la 7ª Sur de norte a sur. Tras el impacto, la pipa golpeó el costado izquierdo de la unidad de transporte público, provocando que la combi fuera proyectada varios metros hasta terminar volcada sobre su costado derecho.

En el momento del percance, la combi únicamente transportaba a un pasajero, quien resultó con lesiones leves y algunas raspaduras, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Paramédicos de Grupo SAE, Cruz Roja y el primer respondiente Francisco Ramírez acudieron al sitio para brindar auxilio, sin que fuera necesario el traslado hospitalario.

Testigos señalaron que el conductor de la combi presuntamente se retiró del lugar tras el accidente, mientras que el operador de la pipa permaneció para el deslinde de responsabilidades.

Autoridades informaron que el semáforo de la intersección se encontraba funcionando con normalidad, por lo que serán las cámaras de videovigilancia las que determinen cuál de los conductores no respetó la luz roja.

El accidente generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación, reportándose únicamente daños materiales y sin pérdidas humanas.

Carlos Montes

