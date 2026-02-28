sábado, febrero 28, 2026
spot_img
InicioAl InstanteRealizan “Amor en Rojo” a Beneficio de la Cruz Roja en Tapachula
Al Instante

Realizan “Amor en Rojo” a Beneficio de la Cruz Roja en Tapachula

0
19

Tapachula fue sede de la velada altruista “Amor en Rojo”, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) a beneficio de la Cruz Roja Mexicana. La actividad reunió a distinguidas personalidades del ámbito social y empresarial, quienes se sumaron a esta causa solidaria. Durante el evento, encabezado por Jorge Zúñiga, se entregaron reconocimientos a Antonio D’Amiano y Sofía Monrroy, por su destacado apoyo y aportaciones a la institución.
La velada también incluyó una pasarela de modas a cargo de la talentosa diseñadora Ale Ramírez, quien presentó propuestas elegantes acordes a la temática del evento. Asimismo, artistas locales deleitaron a los asistentes con presentaciones de música y baile, brindando un ambiente festivo y familiar.

Una noche llena de amor y altruismo se vivió en “Amor en Rojo”, a beneficio de la Cruz Roja Mexicana Tapachula.
Artículo anterior
Implementan Taxímetro Digital en el Transporte Público de Tapachula
Artículo siguiente
Piden la Salida de Sergio Mayer de “La Casa de los Famosos”
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Trump confirma participación de EU en ataques contra Irán; «nunca tendrán un arma nuclear»

Al Instante staff - 0
El mandatario llama a los iraníes a "tomar el control de su destino” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "Irán...
Leer más

Chiapas rompe Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande

Al Instante staff - 0
Chiapas rompió el Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande, con la participación de 4 mil 757 personas. El...
Leer más

Chiapas rompe Récord Guinness de la Imagen Humana de Camiseta de Fútbol Más Grande

Al Instante staff - 0
• El gobernador Eduardo Ramírez participó en el primer evento oficial rumbo al Mundial 2026 en México, donde se reunieron 4 mil 757 personas • El acto...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV