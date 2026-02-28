Realizan “Amor en Rojo” a Beneficio de la Cruz Roja en Tapachula

Tapachula fue sede de la velada altruista “Amor en Rojo”, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) a beneficio de la Cruz Roja Mexicana. La actividad reunió a distinguidas personalidades del ámbito social y empresarial, quienes se sumaron a esta causa solidaria. Durante el evento, encabezado por Jorge Zúñiga, se entregaron reconocimientos a Antonio D’Amiano y Sofía Monrroy, por su destacado apoyo y aportaciones a la institución.

La velada también incluyó una pasarela de modas a cargo de la talentosa diseñadora Ale Ramírez, quien presentó propuestas elegantes acordes a la temática del evento. Asimismo, artistas locales deleitaron a los asistentes con presentaciones de música y baile, brindando un ambiente festivo y familiar.

