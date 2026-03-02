Trump Afirma que Líderes Iraníes Quieren Dialogar Ante Ofensiva de EU e Israel

* Prevé que las Operaciones Militares en Irán Duren 4 Semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que “hablará” con los líderes iraníes, pero fue impreciso sobre cuándo lo hará y señaló que gran parte de los dirigentes de la república islámica están muertos.

“Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, declaró Trump, citado por la revista The Atlantic, mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes prosiguen por segundo día su ofensiva contra Irán.

Cuando se le preguntó cuándo podrían tener lugar esas conversaciones, Trump respondió: “No puedo decírselo”. Trump tampoco indicó con quién esperaba hablar.

Al referirse a los líderes iraníes, que han mantenido desde hace años conversaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, en particular sobre su programa nuclear, el republicano afirmó que “la mayoría de esa gente ha desaparecido”.

“Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran (…) fue un gran golpe”, dijo el presidente estadounidense, según la cita, en aparente alusión al ataque que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos funcionarios.

“Deberían haberlo hecho antes”, insistió. “Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos”.

En una entrevista aparte, Trump aseguró el domingo que 48 líderes iraníes ya habían sido abatidos en la ofensiva contra la república islámica.

Nueve barcos de la Marina iraní fueron “destruidos y hundidos”, dice Trump

El presidente también dijo este domingo que ataques militares estadounidenses hundieron nueve embarcaciones navales iraníes y destruyeron parcialmente el cuartel general de la Marina de Irán.

“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, dijo el republicano en su plataforma Truth Social.

“Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval. ¡Aparte de eso, a su Marina le va muy bien!”, añadió.

El Pentágono negó que misiles balísticos de Irán hayan impactado al portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo, desmintiendo así las afirmaciones de los Guardianes de la Revolución iraníes.

Este domingo, en entrevista exclusiva para el británico Daily Mail, el mandatario estadounidense aseguró que lo están “haciendo bastante bien”, acotando que, según las predicciones, las operaciones militares en Irán durarán cuatro semanas.

“Calculamos que serían unas cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que, a pesar de lo fuerte que es, es un país grande, tomará cuatro semanas o menos”