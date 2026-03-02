Escasez de Mano de Obra Pone en Riesgo Agricultura en la Región

*Productores de Café Reportan Pérdidas en la Recolección del Grano Durante la Pasada Cosecha

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo de 2026.- Productores de café de la zona media y alta de Tapachula enfrentan una de las crisis más severas de los últimos años. La escasez de trabajadores, la pérdida en la recolección del grano durante la pasada cosecha y los bajos precios de compra amenazan la viabilidad del sector.

Wilmar Alonso López, representante de la zona Chicharras, advirtió que actualmente existe un déficit del 70% en la disponibilidad de mano de obra, situación que ha impactado tanto en el corte del grano como en las labores de mantenimiento de las plantaciones.

De acuerdo con el dirigente, dos factores explican esta problemática, la migración de familias locales hacia Estados Unidos y grandes ciudades del país, así como la disminución de trabajadores guatemaltecos que históricamente participaban en la cosecha.



La paridad del Peso frente al Quetzal ha reducido el atractivo salarial para los jornaleros del vecino país, quienes al realizar el cambio de moneda obtienen menores ingresos que en años anteriores.La falta de personal no solo afecta la recolección, sino también tareas esenciales como el deshije, la poda y la regulación de sombra. Sin estas actividades, las plantas disminuyen su capacidad productiva y se compromete el siguiente ciclo agrícola.Además, el retraso en el corte provoca la sobre maduración del fruto, lo que favorece la presencia de la broca, plaga que deteriora la calidad, reduce el peso del grano y castiga el precio final pagado al productor, generando mayores pérdidas.El problema central es económico, pues con los precios actuales del mercado los cafeticultores no cuentan con margen suficiente para ofrecer salarios competitivos que incentiven la llegada de trabajadores, afirmó.Ante este panorama, hizo un llamado al Gobernador del Estado para que intervenga como mediador y promueva la instalación de una mesa de trabajo con la empresa Nestlé, principal compradora en la región, con el objetivo de negociar mejores condiciones de pago, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista