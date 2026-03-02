Se Incrementan Accidentes de Unidades del Transporte Público en Tapachula

* Urge Reforzar Medidas de Prevención.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo de 2026.- El crecimiento acelerado del parque vehicular en Tapachula, aunado a la falta de controles preventivos en el transporte público, ha provocado un aumento constante en los accidentes de tránsito, situación que pone en riesgo la integridad de cientos de usuarios que diariamente utilizan combis, taxis y colectivos para trasladarse dentro de la Ciudad.

En los últimos meses se ha vuelto frecuente que en redes sociales se reporten varios percances al día, muchos de ellos relacionados con unidades del servicio público. El caso más reciente ocurrió cuando un colectivo de la ruta Periférico estuvo involucrado en un choque con una pipa, presuntamente luego de no respetar la señal de alto, dejando como saldo personas lesionadas y daños materiales.



Ante este panorama, el presidente de la asociación Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz, señaló que más que reaccionar después de los accidentes, es necesario fortalecer la prevención mediante revisiones constantes a las unidades y mayor capacitación para los conductores.“Uno de los principales problemas es que existen vehículos en malas condiciones mecánicas que continúan prestando servicio, lo que incrementa el riesgo de fallas durante la circulación, a ello se suma que algunos operadores no cuentan con la experiencia suficiente para manejar unidades que transportan pasajeros, lo que puede derivar en errores al conducir” señaló.Otro punto importante, dijo, es la falta de operativos permanentes por parte de las autoridades para supervisar tanto el estado de los vehículos como el cumplimiento de las normas de tránsito.La organización hizo un llamado al Gobierno Estatal, a los concesionarios y a los líderes transportistas para establecer mesas de trabajo que permitan implementar acciones preventivas, antes de que ocurra una tragedia mayor.Finalmente, advirtió que la seguridad en el transporte público no debe atenderse sólo después de los accidentes, sino mediante vigilancia constante, mantenimiento adecuado de las unidades y capacitación obligatoria para los operadores, ya que en cada viaje está en juego la vida de los usuarios. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros