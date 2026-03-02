Alertan por Propóleo Adulterado en el Sector Apícola de la Región

* Productos Sintéticos Generan Competencia Desleal.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo de 2026.- La presencia de propóleo adulterado en el mercado representa una amenaza para el sector apícola y para los consumidores, debido a que algunos productos sintéticos se están comercializando como si fueran naturales, generando competencia desleal y afectaciones económicas para los productores, advirtió Betsabé Rodríguez Pérez, técnico académico y responsable de calidad en el Laboratorio de Servicios de Análisis de Propóleos (LASAP).

La especialista explicó que en el laboratorio se han detectado muestras de propóleo que no corresponden a un producto natural, sino a sustancias modificadas químicamente, las cuales presentan características distintas al propóleo auténtico, como apariencia cristalina o demasiado brillante, lo que indica que pueden ser aceites esenciales procesados o compuestos sintéticos.



1 de 2

Aunque no se ha detectado una gran cantidad de casos, sí se han recibido muestras adulteradas, indicó, lo que obliga a alertar a la población y al sector productivo, pues estos productos suelen venderse a menor precio, afectando directamente a los apicultores que trabajan bajo normas oficiales y realizan procesos naturales de recolección.Rodríguez Pérez destacó que el principal daño se genera al productor, quien invierte tiempo, recursos y cuidados en el manejo de sus colmenas, mientras que los productos falsificados se comercializan sin cumplir con la Norma Oficial Mexicana 003 de propóleos, lo que provoca que el mercado se distorsione y se pague menos por el producto auténtico.Las muestras adulteradas analizadas en el laboratorio provenían de otros Estados del país, por lo que hasta el momento no se tiene registro de casos confirmados en Chiapas; sin embargo, consideró necesario mantener vigilancia para evitar que esta práctica se extienda a la región.Finalmente, la especialista subrayó la importancia de impulsar el consumo de propóleo producido por apicultores locales, especialmente el obtenido de abejas nativas, ya que además de fortalecer la economía regional, garantiza la calidad del producto y protege el trabajo de quienes se dedican a la apicultura de manera responsable. EL ORBE/ JC