Eduardo Ramírez Ordena Investigación a Elementos Pakales por Presunta Relación con Grupo Delictivo

* DE SER CIERTA LA INFORMACIÓN, SE JUZGARÁ CON TODO EL PESO DE LA LEY A QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, MANIFESTÓ EL GOBERNADOR.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo.- En consecuencia de la nota que publicó periódico EL UNIVERSAL editado en la Ciudad de México, en donde manifiesta que dentro los documentos que se encontraron durante la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se revela que existe una partida designada para algunos miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).



1 de 2

El gobernador Eduardo Ramírez manifestó “respecto a la nota publicada por El Universal, he instruido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que inicie una investigación exhaustiva de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado, de ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables.“No permitiremos que manchen a nuestras instituciones de seguridad, que tanto han trabajado por la seguridad y la paz en Chiapas.”La nota de EL UNIVERSAL revela, que entre el 3 y 9 de Noviembre del año pasado, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), habrían recibido 100 mil Pesos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).Según consta en un reporte general de gastos revela que a dicho cártel le cuesta casi 2 millones de Pesos semanales su operación en el sur de la entidad.Elaborado en filas y columnas, algunas en color azul, en el documento contable se da cuenta de pagos a sicarios de choque, apoyos a autoridades y servicios en los municipios de Chiapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Chenalhó, Mapastepec, Villa Flores y en la comunidad de Zaragoza, municipio de Ocosingo.Entre ellos destacan la entrega de 100 mil Pesos a la «Estatal Pakales»; 50 mil pesos a «secretaria S. Cristóbal»; 50 mil pesos «municipio San Cristóbal»; «Direc. Chapa Corzo», 50 mil pesos; «Lic. Chapa Corzo», 35 mil pesos.El CJNG tiene desplegado un «ejército» de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil Pesos a la semana.Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, declaró que «si existe cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley». Esta Secretaría está plenamente abierta a cualquier revisión que determinen las instancias competentes. No tenemos nada que ocultar y no encubriremos a nadie».Añadió «Pero también lo digo con responsabilidad: no se puede ni se debe pretender desacreditar a toda una institución sin resoluciones ni pruebas concluyentes, porque en la corporación hay mujeres y hombres que honran el uniforme y que arriesgan su vida por la seguridad y la paz de Chiapas».Explicó que desde el inicio de este gobierno se trabaja para combatir la corrupción. «En Chiapas, la línea es firme y no admite ambigüedades». «Cerro corrupción y cero impunidad, esa es la visión clara del Gobernador y es la ruta que seguimos todos los días en esta Secretaría».En este gobierno que el 8 de diciembre del 2025 cumplió el primer año de gobierno y día en que se anunció la creación de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal «se investiga todo, se protege al pueblo y se actúa con firmeza». «Aquí no hay encubrimientos, aquí no hay privilegios, aquí hay autoridad, legalidad y compromiso».La Fiscalía de Chiapas informó que se inició la carpeta de investigación por la información que se publicó en EL UNIVERSAL, con el propósito «de realizar las indagatorias respectivas, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno». «Asimismo, garantizar que sin importar quién o quiénes cometan los delitos, principalmente si se trata de personas servidoras pública, se procurará justicia bajo la política de cerro corrupción y cero impunidad», informó el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.