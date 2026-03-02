Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar Impone Medalla “Ángel Albino Corzo Castillejo” al Escritor y Académico Florentino Pérez.

* Reconocen su Amplia Trayectoria Académica y sus Aportaciones al Pensamiento y la Cultura en la Entidad

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 01 de marzo de 2026.- En sesión solemne celebrada en la sala de sesiones “Sergio Valls Hernández”, el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, impuso la medalla “Ángel Albino Corzo Castillejo” al escritor y académico Florentino Pérez Pérez en reconocimiento a su amplia trayectoria académica y sus aportaciones al pensamiento y la cultura en la entidad.

La sesión, realizada en la sede del Poder Legislativo de Chiapas, fue presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza quien estuvo acompañada por el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tabasco, Marcos Rosendo Medina Filigrana; así como de rectores de instituciones académicas, representantes de las fuerzas armadas, así como integrantes del gabinete legal y ampliado.



Florentino Pérez Pérez subió a la máxima tribuna del Estado, donde reconoció y agradeció la entrega del máximo galardón en el marco de la conmemoración del natalicio de Ángel Albino Corzo, de quien destacó el legado de justicia y progreso que dejó a Chiapas.Durante su mensaje, se definió como un obrero del intelecto y expresó: "He comprendido que a través de la educación, la investigación y difusión de la cultura se puede alcanzar la transformación y el desarrollo social".Asimismo, agradeció el acompañamiento de su familia, a la que describió como pilar de su vida, y reconoció la labor del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en favor de la paz en Chiapas.Previamente, la diputada Erika Mendoza Saldaña realizó la proclama histórica del general Ángel Albino Corzo Castillejo, de quien señaló: «Su nombre permanece en la conciencia y se convierte en memoria colectiva y destino".Conocido como el «Benemérito del Sureste» y «Benemérito del Estado de Chiapas», su legado se basa en sus acciones y llamados a la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial de Chiapas contra los conservadores y el invasor francés. Promulgó leyes de reforma en el estado, y promovió la educación.Correspondió a la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez dar a conocer la semblanza curricular del galardonado, Florentino Pérez Pérez, destacando su visión humanista en su quehacer académico."Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración, Maestro y Doctor en Didáctica y Formación de Sujetos Históricos, y cuenta también con un Doctorado en Administración Pública. Su carrera académica incluye más de 40 años de trayectoria dentro de la comunidad universitaria, donde se ha desempeñado como profesor-investigador, actualmente es Secretario Académico de la máxima casa de estudios de Chiapas. Su obra como investigador, cronista y escritor ha contribuido a preservar la memoria histórica y cultural de Chiapas, siendo autor de diversas publicaciones académicas", precisó.La medalla "Ángel Albino Corzo Castillejo" es la máxima distinción que otorga el Poder Legislativo a mujeres y hombres mexicanos que han destacado por su servicio, aportación a la ciencia, el arte o su virtud en grado eminente.