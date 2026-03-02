lunes, marzo 2, 2026
spot_img
InicioHoy EscribenRincón Nostálgico Huacalero
Hoy Escriben

Rincón Nostálgico Huacalero

0
10

El Parque Central Miguel Hidalgo
Leopoldo Constantino García

Nuestro parque central de Tapachula ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de su existencia. Inaugurado en 1895, en tiempos anteriores a esa fecha ya Hipólito Rébora nos comentaba en su libro que “en esa época no había parque y la cuadra era de tierra a donde amarraban a los animales que andaban sueltos por la calle y que le decían El Poste, por lo que cobraba la jefatura 5 pesos diarios”(RÉBORA, Hipólito, MEMORIAS DE UN CHIAPANECO, p.27). Para inicios del siglo XX esa cuadra ya lucía andadores, bancas y un elegante kiosko.
Con el pasar de los años el kiosko desparece y se construye una concha acústica similar a la que existe en Hollywood, aunque de menores dimensiones. A inicios de la década de los años 60 se amplía dicho parque hacia su parte norte, para ello es demolido el antiguo mercado “Sebastián Escobar” ubicado en esa cuadra, y se construye uno nuevo en su actual ubicación, en la décima avenida norte detrás de la iglesia de San Agustín.
En la imagen, que es una tarjeta postal que forma parte de mi acervo fotográfico de Tapachula, podemos observar ya el parque remodelado a mediados de los años sesenta, apreciamos que la tercera calle poniente ya está cerrada a la circulación de vehículos, en ese sitio se construye un andador que forma parte del parque y es engalanado con una vistosa fuente iluminada con varios colores, en primer plano se aprecia una media luna techada y un foro para eventos públicos.
Al fondo en la imagen apreciamos una elegante construcción en color rojo de estilo afrancesado similar al famoso hotel Cosmos de la Ciudad de México, en su p?anta baja el señor Baldomero Espejel y su esposa Petrita Tovar atendían la relojería y tienda de regalos “La Imperial”, sobre esa acera hacia el norte en el Edificio Roma existía en su planta baja la tienda de telas “La Ciudad de Tapachula” y en sus pisos superiores el médico Simón Hayashi tenía su consultorio. En la esquina don Raúl E, López y su esposa Vicenta Escobar atendían la farmacia de su propiedad “El Águila”.
Leopoldo Constantino García.- Cronista de la ciudad de Tapachula, es Contador Público y Maestro en Administración, imparte cátedra en Universidades de dicha ciudad y escribe artículos relacionados con Administración y temas afines para plataformas digitales.

Rincón Nostálgico Huacalero
Artículo anterior
INDICADOR POLITICO
Artículo siguiente
Moreno Guillén Celebra Reconocimiento al Mérito Académico Chiapaneco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Jubilados de Pemex piden a la Presidenta Claudia Sheinbaum atención médica.

Al Instante staff - 0
Dentro de los servicios médicos está: Urgencias Laboratorios Rayos X Entre otros. Los sindicalizados hacen referencia a la cláusula 89 de su contrato. El servicio se tiene...
Leer más

Reporte Ciudadano.

Al Instante staff - 0
Esta mañana se encuentra un cuerpo sin vida por la aceitera en Suchiate, hasta el momento se desconoce su identidad. Las circunstancias en las...
Leer más

Jubilados de Pemex inician protesta indefinida en Tapachula por suspensión de servicio médico.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 2 de marzo de 2026.— Jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos iniciaron este lunes una protesta indefinida en la Terminal de Almacenamiento...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV