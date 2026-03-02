Rincón Nostálgico Huacalero

El Parque Central Miguel Hidalgo

Leopoldo Constantino García

Nuestro parque central de Tapachula ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de su existencia. Inaugurado en 1895, en tiempos anteriores a esa fecha ya Hipólito Rébora nos comentaba en su libro que “en esa época no había parque y la cuadra era de tierra a donde amarraban a los animales que andaban sueltos por la calle y que le decían El Poste, por lo que cobraba la jefatura 5 pesos diarios”(RÉBORA, Hipólito, MEMORIAS DE UN CHIAPANECO, p.27). Para inicios del siglo XX esa cuadra ya lucía andadores, bancas y un elegante kiosko.

Con el pasar de los años el kiosko desparece y se construye una concha acústica similar a la que existe en Hollywood, aunque de menores dimensiones. A inicios de la década de los años 60 se amplía dicho parque hacia su parte norte, para ello es demolido el antiguo mercado “Sebastián Escobar” ubicado en esa cuadra, y se construye uno nuevo en su actual ubicación, en la décima avenida norte detrás de la iglesia de San Agustín.

En la imagen, que es una tarjeta postal que forma parte de mi acervo fotográfico de Tapachula, podemos observar ya el parque remodelado a mediados de los años sesenta, apreciamos que la tercera calle poniente ya está cerrada a la circulación de vehículos, en ese sitio se construye un andador que forma parte del parque y es engalanado con una vistosa fuente iluminada con varios colores, en primer plano se aprecia una media luna techada y un foro para eventos públicos.

Al fondo en la imagen apreciamos una elegante construcción en color rojo de estilo afrancesado similar al famoso hotel Cosmos de la Ciudad de México, en su p?anta baja el señor Baldomero Espejel y su esposa Petrita Tovar atendían la relojería y tienda de regalos “La Imperial”, sobre esa acera hacia el norte en el Edificio Roma existía en su planta baja la tienda de telas “La Ciudad de Tapachula” y en sus pisos superiores el médico Simón Hayashi tenía su consultorio. En la esquina don Raúl E, López y su esposa Vicenta Escobar atendían la farmacia de su propiedad “El Águila”.

Leopoldo Constantino García.- Cronista de la ciudad de Tapachula, es Contador Público y Maestro en Administración, imparte cátedra en Universidades de dicha ciudad y escribe artículos relacionados con Administración y temas afines para plataformas digitales.