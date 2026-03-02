Moreno Guillén Celebra Reconocimiento al Mérito Académico Chiapaneco

lunes, marzo 2, 2026
* Atestigua Entrega de la Medalla “Ángel Albino Corzo Castillejo“.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó la primera edición de la entrega de la Medalla “Ángel Albino Corzo Castillejo”, con la que el Honorable Congreso del Estado reconoce la eminente trayectoria y el legado de mexicanas y mexicanos que han sobresalido en el ámbito político, educativo, económico o cultural, procurando el beneficio colectivo y la exaltación de nuestros valores sociales y culturales.

Durante sesión solemne, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso esta medalla al chiapaneco Florentino Pérez Pérez, quien ha destacado en el panorama educativo en nuestra entidad, y actualmente desde la Universidad Autónoma de Chiapas, como secretario académico, lidera la transición hacia un modelo incluyente que integra la innovación tecnológica en la justicia social.
En este marco, el magistrado presidente Moreno Guillén se congratuló por esta distinción al educador e investigador Florentino Pérez Pérez, porque reconoce su trayectoria y, al mismo tiempo, fortalece el impulso a la educación, que constituye un pilar fundamental para consolidar una sociedad más fuerte, incluyente y justa.
Participaron y asistieron en esta sesión, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la familia del galardonado; representantes de las Fuerzas Armadas; legisladoras y legisladores estatales y federales; presidentas y presidentes municipales; personas juzgadoras del Poder Judicial; así como servidoras y servidores federales, estatales y municipales. Boletín Oficial

