lunes, febrero 9, 2026
spot_img
InicioAl InstanteGOBIERNO DE MÉXICO: DEL 10 A 14 DE FEBRERO, INICIA ENTREGA DE...
Al Instante

GOBIERNO DE MÉXICO: DEL 10 A 14 DE FEBRERO, INICIA ENTREGA DE TARJETAS DE LAS PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES BIENESTAR

0
14

Comunicado 61/2026

GOBIERNO DE MÉXICO: DEL 10 A 14 DE FEBRERO, INICIA ENTREGA DE TARJETAS DE LAS PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES BIENESTAR; NUEVO REGISTRO ABRE DEL 16 AL 22 DE ESTE MES

* Para quienes se registraron en diciembre a las Pensiones Bienestar recibirán un mensaje SMS con el día y el lugar para recoger la tarjeta
* Los módulos de registro pueden consultarse en la página gob.mx/bienestar; además puede agendarse una visita domiciliaria en caso de no poder realizar la inscripción de forma presencial
* Mañana 10 de febrero se realiza el primer pago de Sembrando Vida a 420 mil sembradoras y sembradores de todo el país

Ciudad de México, 9 de febrero de 2026.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, informó que, del 10 al 14 de febrero, comienza la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, por lo que recibirán un mensaje SMS con el día y lugar para recogerla.

Además, del 16 al 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación se puede consultar en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Si por algún motivo no se puede realizar el registro presencial, se pueden agendar visitas domiciliarias.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que para la inscripción a las Pensiones Bienestar es necesario llevar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y teléfono de contacto. El registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, según el siguiente calendario:

* Lunes 16 de febrero – A, B, C
* Martes 17 de febrero – D, E, F, G, H
* Miércoles 18 de febrero – I, J, K, L, M
* Jueves 19 de febrero – N, Ñ, O, P, Q, R
* Viernes 20 de febrero – S, T, U, V, W, X, Y, Z
* Sábado 21 y domingo 22 de febrero – Todas las letras

Además, mañana 10 de febrero se realizará el primer depósito del año a 420 mil sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida por un monto de 6 mil 450 pesos, lo que representa una inversión social de 2 mil 923.5 mdp. Y con Salud Casa por Casa, al 8 de febrero se han brindado 10.7 millones de consultas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad.

—000—

Artículo anterior
Escuelas de la Región Refuerzan Filtros Sanitarios por Alerta Nacional de Sarampión
Artículo siguiente
En Tapachula se vive con amor y humanismo #Yamil Melgar.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Habitantes del ejido La Patria dialogan con autoridades tras manifestación pacífica en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 9 de febrero de 2026.– Habitantes del ejido La Patria, ubicado en la zona media alta del municipio de Tapachula, realizaron una...
Leer más

En Tapachula se vive con amor y humanismo #Yamil Melgar.

Al Instante staff - 0
En Tapachula se vive con amor y humanismo #Yamil Melgar.
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Lunes 09 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV