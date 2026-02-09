Comunicado 61/2026
GOBIERNO DE MÉXICO: DEL 10 A 14 DE FEBRERO, INICIA ENTREGA DE TARJETAS DE LAS PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES BIENESTAR; NUEVO REGISTRO ABRE DEL 16 AL 22 DE ESTE MES
* Para quienes se registraron en diciembre a las Pensiones Bienestar recibirán un mensaje SMS con el día y el lugar para recoger la tarjeta
* Los módulos de registro pueden consultarse en la página gob.mx/bienestar; además puede agendarse una visita domiciliaria en caso de no poder realizar la inscripción de forma presencial
* Mañana 10 de febrero se realiza el primer pago de Sembrando Vida a 420 mil sembradoras y sembradores de todo el país
Además, del 16 al 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación se puede consultar en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Si por algún motivo no se puede realizar el registro presencial, se pueden agendar visitas domiciliarias.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que para la inscripción a las Pensiones Bienestar es necesario llevar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y teléfono de contacto. El registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, según el siguiente calendario:
* Lunes 16 de febrero – A, B, C
* Martes 17 de febrero – D, E, F, G, H
* Miércoles 18 de febrero – I, J, K, L, M
* Jueves 19 de febrero – N, Ñ, O, P, Q, R
* Viernes 20 de febrero – S, T, U, V, W, X, Y, Z
* Sábado 21 y domingo 22 de febrero – Todas las letras
Además, mañana 10 de febrero se realizará el primer depósito del año a 420 mil sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida por un monto de 6 mil 450 pesos, lo que representa una inversión social de 2 mil 923.5 mdp. Y con Salud Casa por Casa, al 8 de febrero se han brindado 10.7 millones de consultas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad.
—000—