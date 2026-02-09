lunes, febrero 9, 2026
Habitantes del ejido La Patria dialogan con autoridades tras manifestación pacífica en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 9 de febrero de 2026.– Habitantes del ejido La Patria, ubicado en la zona media alta del municipio de Tapachula, realizaron una manifestación pacífica en el Palacio Municipal con el objetivo de exponer diversas necesidades de infraestructura que afectan a su comunidad, principalmente la construcción de un muro de contención y la pavimentación de la carretera de acceso.
Los pobladores explicaron que el deterioro del camino representa un riesgo constante para quienes lo utilizan a diario, sobre todo durante la temporada de lluvias, cuando se agravan las afectaciones provocadas por fenómenos naturales. Indicaron que actualmente existe un socavón que pone en peligro el tránsito vehicular y peatonal.

Durante la movilización, integrantes del ejido fueron atendidos por autoridades municipales, con quienes sostuvieron una mesa de diálogo en un ambiente de respeto y apertura. La señora Micaela Abigail Pérez Salas, integrante de la directiva ejidal, señaló que el objetivo de la acción fue únicamente solicitar el respaldo del Ayuntamiento para mejorar las condiciones de la vía. “Venimos de manera pacífica, confiando en que nuestras autoridades escuchen y apoyen a nuestra comunidad”, expresó.
Entre las principales solicitudes se encuentra la construcción de un muro de contención de aproximadamente 200 metros, así como la pavimentación de cerca de tres kilómetros de carretera, obras que beneficiarían no solo al ejido La Patria, sino también a comunidades cercanas como Fracción El Naranjo, La Flor y la Finca San Carlos.
Las autoridades municipales escucharon los planteamientos y se comprometieron a dar seguimiento a las peticiones, por lo que, tras aproximadamente una hora, los habitantes liberaron el acceso al Palacio Municipal.
Los pobladores manifestaron su confianza en que, a través del diálogo, se logren soluciones que garanticen una vía de comunicación segura y digna, evitando el aislamiento de las comunidades de la zona alta del municipio. EL ORBE/ Nelson Bautista

