Arriba el Island Princess a Puerto Chiapas

El crucero Island Princess, de la naviera Princess Cruises, arribó esta semana a Puerto Chiapas procedente de Florida, Estados Unidos, con escala previa en Costa Rica.

A bordo viajaron turistas de diversas nacionalidades, quienes realizaron recorridos por Tapachula y la región del Soconusco, visitando el Centro de la ciudad, la zona arqueológica de Izapa y participando en el tradicional Tour del Chocolate, que incluyó una visita al taller artesanal de Chepia Laparra en Tuxtla Chico.

Durante su estancia, en el puerto se ofreció también una muestra cultural a cargo del Colectivo de Artes Escénicas I-Tz’a-T del ICAHCH-UNICACH.

