miércoles, febrero 11, 2026
spot_img
InicioAl InstanteArriba el Island Princess a Puerto Chiapas
Al InstanteSociales

Arriba el Island Princess a Puerto Chiapas

0
20

El crucero Island Princess, de la naviera Princess Cruises, arribó esta semana a Puerto Chiapas procedente de Florida, Estados Unidos, con escala previa en Costa Rica.
A bordo viajaron turistas de diversas nacionalidades, quienes realizaron recorridos por Tapachula y la región del Soconusco, visitando el Centro de la ciudad, la zona arqueológica de Izapa y participando en el tradicional Tour del Chocolate, que incluyó una visita al taller artesanal de Chepia Laparra en Tuxtla Chico.
Durante su estancia, en el puerto se ofreció también una muestra cultural a cargo del Colectivo de Artes Escénicas I-Tz’a-T del ICAHCH-UNICACH.

Arriba el Island Princess a Puerto Chiapas
Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Miércoles 11 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Artículo siguiente
El Actor Mauricio Martínez Comparte Cómo va su Lucha Contra el Cáncer
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 11 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Fuerte accidente vehicular deja cuantiosos daños materiales.

Al Instante staff - 0
Afectó la vialidad en el libramiento sur poniente Tapachula, Chiapas a 10 de febrero 2026.— La tarde de este martes, alrededor de las 18:30...
Leer más

Tapachula atiende medidas instruidas por PROFEPA: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
- Se informa que el incendio provocado en el basurero municipal está controlado 10 de febrero 2026, Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV