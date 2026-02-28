México y Guatemala activan blindaje sanitario contra el sarampión en la frontera sur.

Tecún Umán, Guatemala 28 de febrero 2026.– Autoridades de México y Guatemala pusieron en marcha una estrategia binacional de emergencia para frenar el avance del sarampión en la región fronteriza, tras la detección reciente de casos importados.

El plan, basado en “acciones espejo”, contempla la instalación simultánea de módulos de vacunación en ambos lados del límite internacional, así como operativos de vigilancia epidemiológica en municipios colindantes.

Por parte de Guatemala, participó el Ministerio de Salud, mientras que en México la coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Salud de Chiapas.

Los puestos de inmunización operan de 9:00 a 14:00 horas durante una semana, con el objetivo de aplicar dosis a población infantil, personas en movilidad y otros grupos vulnerables.

El cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado Valenzuela, calificó el encuentro como “histórico” y subrayó que, así como los virus cruzan fronteras sin restricciones, la cooperación entre naciones debe mantenerse sin límites.

Señaló que la estrategia prioriza la protección de niñas y niños, considerados el sector de mayor riesgo.

Las acciones se concentran en municipios fronterizos de Chiapas y en las localidades del departamento guatemalteco de San Marcos. Las autoridades reconocieron que la movilidad constante en la zona incluido el tránsito informal a través del río Suchiate representa un desafío adicional, por lo que aseguraron contar con suficientes biológicos para atender la demanda.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII de Chiapas, Jaime Ordóñez Granja, informó que brigadas médicas realizan recorridos casa por casa para completar esquemas de vacunación y detectar posibles contagios de manera oportuna.

En tanto, el epidemiólogo de San Marcos, Juan Pablo Velázquez, confirmó que Guatemala mantiene cero casos autóctonos en la franja limítrofe, luego de contener un contagio importado en el municipio de Sipacapa mediante cercos sanitarios inmediatos.

Al cierre del acto, el gobernador departamental de San Marcos, Rolando López Crisóstomo, y el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, llamaron a la población a acudir a los módulos y colaborar con las brigadas.

Con este blindaje, ambos países refuerzan no solo la contención del sarampión, sino también la coordinación permanente frente a otros padecimientos como el dengue y la tuberculosis, consolidando la salud pública como eje central de su cooperación fronteriza. EL ORBE/Nelson Bautista