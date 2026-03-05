Inicia con Éxito el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Tapachula 2026

* Entregan reconocimiento al alcalde Yamil Melgar por impulsar el uso de energías limpias con la instalación de lámparas solares.

Tapachula, Chiapas; 5 de marzo de 2026.- Un ambiente de fiesta e intercambio de conocimiento se vivió en el inicio del Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Tapachula 2026, realizado este jueves 5 de marzo, evento que fue inaugurado por el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo.

En el salón de eventos del hotel Holiday Inn se dieron cita autoridades académicas, especialistas invitados y representantes del sector empresarial a nivel estatal, nacional e internacional, lo que posiciona a la ciudad como un referente regional en materia de innovación y energía.



Al hacer uso de la palabra, el alcalde Melgar Bravo exhortó a los presentes a seguir trabajando en unidad para continuar recuperando el estatus de Tapachula como “la capital económica de Chiapas”, impulso en el que también ha venido trabajando el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Destacó que este congreso permite la retroalimentación sobre el uso de nuevas energías entre estudiantes, empresarios e instituciones de educación.

El edil reiteró su compromiso de seguir coordinando esfuerzos con las diferentes cámaras, colegios y organizaciones sociales, como es el caso del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas.

En el evento también hizo uso de la palabra la diputada Katy Aguiar Álvarez, en representación del Congreso del Estado; el presidente de la FECIME, Rodolfo Castillo López, y el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, ingeniero Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, quien agradeció el apoyo de autoridades, empresarios e instituciones educativas para la realización de este tercer congreso internacional.

En el marco del evento, los miembros de este colegio entregaron un reconocimiento al presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, por impulsar el uso de tecnologías basadas en energías limpias mediante la instalación de cuatro mil lámparas solares en diferentes puntos de la ciudad.

Encabezaron también este evento el superintendente de distribución zona Tapachula, división sureste de la CFE, Andrés Santiago Cortez; el presidente de CANACO, Jorge Zúñiga Rodríguez; el rector de la Universidad Politécnica de Tapachula, Andrés Sánchez de León, así como estudiantes y empresarios, entre otras personalidades que dieron realce a este encuentro. EL ORBE / Ernesto L. Quinteros