Desde la FGE

Hablaré sobre la aprehensión de presuntos responsables de tres lamentables feminicidios, dos ocurridos en Tapachula este año en agravio de Belancie “N” y Eulalia “N”, y otro en Mapastepec en agravio de Ana Elsy “N”, en 2025.

Asimismo, abordaré la detención de seis presuntos secuestradores en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tabasco e informaré de los avances en la investigación que se realiza con perspectiva de género ante el hallazgo de un hombre sin vida en Tenejapa.