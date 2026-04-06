lunes, abril 6, 2026
spot_img
InicioAl InstanteDesde la FGE
Al Instante

Desde la FGE

0
14

Desde la FGE
Hablaré sobre la aprehensión de presuntos responsables de tres lamentables feminicidios, dos ocurridos en Tapachula este año en agravio de Belancie “N” y Eulalia “N”, y otro en Mapastepec en agravio de Ana Elsy “N”, en 2025.
Asimismo, abordaré la detención de seis presuntos secuestradores en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tabasco e informaré de los avances en la investigación que se realiza con perspectiva de género ante el hallazgo de un hombre sin vida en Tenejapa.

Artículo anterior
¿Qué tener en cuenta antes de comprar unas zapatillas nuevas?
Artículo siguiente
Calendario del Mundial 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Se actualiza conducta de legítima defensa de Petrona “N”: Fiscal General

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en el municipio de Tenejapa, el 4 de abril Luego de que se instruyera realizar los actos de investigación con perspectiva de...
Leer más

Calendario del Mundial 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

Clausuran Negocios en el Centro de Tapachula por Riesgos Sanitarios y Presuntas Irregularidades

Al Instante staff - 0
• La zona de “los portales” sigue bajo tensión por conflictos y alta presencia de migrantes. Tapachula, Chiapas, 6 de abril de 2026.- Autoridades de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV