El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó la obra en la 1ra Norte, donde instruyó acelerar los trabajos para reducir afectaciones a la ciudadanía.
La obra presenta un avance del 50% e incluye drenaje sanitario, red de agua potable, tomas domiciliarias y descargas sanitarias. Hoy, estos trabajos se realizan en solo 3 meses, cuando antes tardaban hasta 8, reflejando el compromiso de su gobierno con obras bien hechas, rápidas y que atienden las necesidades de la población.
Aceleran obras en la 1ra Norte para reducir afectaciones
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó la obra en la 1ra Norte, donde instruyó acelerar los trabajos para reducir afectaciones a la ciudadanía.