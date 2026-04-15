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Aceleran obras en la 1ra Norte para reducir afectaciones

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El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó la obra en la 1ra Norte, donde instruyó acelerar los trabajos para reducir afectaciones a la ciudadanía.
La obra presenta un avance del 50% e incluye drenaje sanitario, red de agua potable, tomas domiciliarias y descargas sanitarias. Hoy, estos trabajos se realizan en solo 3 meses, cuando antes tardaban hasta 8, reflejando el compromiso de su gobierno con obras bien hechas, rápidas y que atienden las necesidades de la población.

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