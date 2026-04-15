Trabajo de inteligencia y coordinación da resultado: aseguran más de 200 paquetes de droga en Tapachula

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tapachula informa que, derivado de labores de inteligencia e investigación de campo, mediante un operativo interinstitucional con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales, se logró la detención de una persona en posesión de 202 paquetes de sustancia blanca con características propias de cocaína.

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Durante estas acciones fue detenido Gerardo “N”, de 45 años de edad, originario de Tuxtla Chico, quien se trasladaba en un vehículo Jeep Patriot 4×2 color rojo. Al marcarle el alto e inspeccionar la unidad, se localizaron inicialmente dos paquetes rectangulares envueltos con características similares a la cocaína, por lo que se procedió a su detención.

Posteriormente, el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde, tras una revisión minuciosa, se detectaron compartimentos ocultos en los que se localizaron un total de 202 paquetes con sustancia con características similares a la cocaína, con un valor estimado de aproximadamente 1.5 millones de dólares.

La Secretaría reitera que no habrá impunidad ni tolerancia contra quienes atentan contra la salud de la población, particularmente de las y los jóvenes, en congruencia con la estrategia de paz y seguridad que se impulsa de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

Así lo informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Alejandro Lluch García.