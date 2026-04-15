El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la 8a Oriente, constatando el notable progreso de la obra en beneficio directo de las y los colonos.
Durante el recorrido, habitantes de la zona reconocieron la rapidez con la que se ejecutan los trabajos y expresaron su satisfacción por estas acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida.
Yamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la 8a Oriente
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la 8a Oriente, constatando el notable progreso de la obra en beneficio directo de las y los colonos.