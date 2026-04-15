miércoles, abril 15, 2026
spot_img
InicioAl InstanteYamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la...
Al Instante

Yamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la 8a Oriente

0
16

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la 8a Oriente, constatando el notable progreso de la obra en beneficio directo de las y los colonos.
Durante el recorrido, habitantes de la zona reconocieron la rapidez con la que se ejecutan los trabajos y expresaron su satisfacción por estas acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida.

Artículo anterior
Estados Unidos Levanta Sanciones al Banco Central de Venezuela
Artículo siguiente
𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗿𝗿𝘂𝗺𝗽𝗲 𝗲𝗻 𝗯𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗧𝗮𝗽𝗮𝗰𝗵𝘂𝗹𝗮; 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘆𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗻
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Por hechos en Tuzantán, aprehenden a presuntos homicidas: FGE

Al Instante staff - 0
- El ilícito se cometió el 11 de abril de 2026 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron dos...
Leer más

Jubilados de CFE Protestan Contra Reforma en Tapachula

Al Instante staff - 0
• Denuncian afectación a derechos l adquiridos. Tapachula Chiapas 15 de abril de 2026.- Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron este miércoles...
Leer más

Aceleran obras en la 1ra Norte para reducir afectaciones

Al Instante staff - 0
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó la obra en la 1ra Norte, donde instruyó acelerar los trabajos para reducir afectaciones a la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV