El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, supervisó los trabajos de mejoramiento en las calles de la 8a Oriente, constatando el notable progreso de la obra en beneficio directo de las y los colonos.

Durante el recorrido, habitantes de la zona reconocieron la rapidez con la que se ejecutan los trabajos y expresaron su satisfacción por estas acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida.