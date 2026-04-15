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Estados Unidos Levanta Sanciones al Banco Central de Venezuela

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* Tres Petroleros Vinculados a Irán Burlan el Bloqueo de EU.

Washington. El Departamento del Tesoro estadunidense anunció este martes que levantó las sanciones contra el Banco Central venezolano, así como otras tres entidades bancarias del país.
Washington autorizó dos nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela que permiten las transacciones y «servicios financieros» con el banco central, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, y otra para ?funcionarios ?de Caracas, de acuerdo con documentos publicados en el ?sitio web ?del Departamento ?del Tesoro de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Estados Unidos Levanta Sanciones al Banco Central de Venezuela
La licencia ?señaló que se permitirán operaciones de servicios financieros para el Banco Central de Venezuela, que fue sancionado en ?abril de 2019, así ?como para los bancos estatales: Venezuela, Tesoro ?y Digital de los Trabajadores.
Tres petroleros vinculados a Irán burlan el bloqueo de EU en el Estrecho de Ormuz
Al menos tres petroleros lograron atravesar este martes el Estrecho de Ormuz, en el primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos (EU) contra buques que operan en puertos de Irán.
En el seguimiento en tiempo real de MarineTraffic se observa que las embarcaciones Rich Starry, Murlikishan y Peace Gulf continuaban su ruta en el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico poco después de cruzar el estrecho, manteniendo operaciones normales.
El caso más visible es el del Rich Starry, un petrolero químico sancionado por Washington, ubicado en el Golfo de Omán, tras completar el paso. La nave, con bandera de Malaui y propiedad de la empresa china Shanghai Xuanrun Shipping, fue incluida en la lista negra de EU en 2023 por colaborar con el transporte de cargamentos vinculados a Irán.
De acuerdo con información oficial, transporta alrededor de 250 mil barriles de metanol y se convirtió en uno de los primeros buques en salir del Golfo Pérsico desde la entrada en vigor del bloqueo.
Ninguno de los tres petroleros había salido de puertos iraníes, condición que les permitió cruzar el estrecho sin quedar sujetos al bloqueo impuesto por EU; distinto es el caso del Elpis, que sí habría zarpado desde el puerto iraní de Bushehr.

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