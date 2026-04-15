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Aseguran Vehículos e Inmueble Durante un Cateo en Fraccionamiento Terranova

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* El Inmueble Presuntamente Está Vinculado a Actividades Ilícitas. El Operativo Forma Parte de la Estrategia de Seguridad Implementada en la Región Soconusco.
* Se Decomisaron Tres Vehículos, un Remolque, Dos Cuatrimotos y un Raizer.
* Elementos de la FGE y Semar Participaron en el Operativo y en los Trabajos de Inteligencia.

Tapachula, Chiapas; 14 de Abril.-En un operativo relámpago en el Fraccionamiento Terranova, fuerzas federales y estatales lograron el aseguramiento de una vivienda y una flota de vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
La movilización, encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el respaldo táctico de la Secretaría de Marina (Semar), se derivó de trabajos de inteligencia que apuntaban al uso de dicho inmueble en conductas delictivas.

Durante la inspección ministerial, las autoridades detectaron y sellaron diversos bienes que quedaron bajo resguardo oficial.
Aseguraron un inmueble, 3 vehículos de diferentes modelos, dos cuatrimotos y un remolque diseñado para su transporte, además de un vehículo tipo «Razer» (todoterreno).
Personal de la Vigésima Segunda Zona Naval desplegó un estricto cerco perimetral para evitar cualquier intento de fuga o confrontación, garantizando que los peritos y agentes estatales realizaran el inventario de lo incautado sin contratiempos.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado detenciones, manteniendo bajo reserva las líneas de investigación para no entorpecer los procesos judiciales. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Este operativo forma parte de la estrategia de seguridad en la región del Soconusco para desarticular logísticas de grupos criminales mediante el decomiso de sus activos. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

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