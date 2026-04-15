El SAT Inició las Primeras Devoluciones de Impuestos Derivadas de la Declaración Anual del 2025.

* Un Porcentaje Considerable de Solicitudes son Rechazadas por Discrepancias de Datos, Facturas no Reconocidas o Errores en la Clave Bancaria Estandarizada.

Ciudad de México, 14 de Abril.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ya se concretaron las primeras devoluciones de impuestos derivadas de la declaración anual del 2025.

En un comunicado dio a conocer que se autorizó un monto de 10 mil 103 millones de pesos para los causantes que solicitaron su saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR). Lo anterior en beneficio de un millón 591 mil 951 contribuyentes.

Destacó que el tiempo promedio del reembolso es de tres días, es decir, dentro de un plazo mucho menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF).



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Con ello, ponderó, el SAT reafirma su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones y reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), aseguró que las devoluciones de impuestos están siguiendo su curso sin problemas.«Estamos a 15 días de que termine el plazo para la presentación de las declaraciones para personas físicas, tenemos informes de que las devoluciones están fluyendo de manera correcta y expedita», dijo el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Víctor Manuel Barajas Barrera.Así lo prometió la autoridad fiscal para agilizar dicho proceso, por lo que señaló que quienes presentaron su declaración en los primeros días de abril, ya están empezando a ver el resultado positivo.En conferencia de prensa confió en que no se den requerimientos como en años anteriores para retrasar el pago.No obstante, admitió que han tenido conocimiento de que a algunos contribuyentes el SAT les detectó inconsistencias en su cuenta CLABE para hacer el depósito.Se trata de tener las CLABES actualizadas, ya que en temporadas pasadas, se dieron situaciones en que los saldos a favor se hacían a CLABES incorrectas que no correspondían al contribuyente o desvíos.¿Te rechazaron la devolución del SAT?; Esto debes hacer para corregirDurante el mes de abril, miles de contribuyentes en México presentan su declaración anual con la expectativa de recibir un saldo a favor; sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechaza un porcentaje considerable de estas solicitudes.De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), las causas principales del rechazo no radican necesariamente en la falta de fondos, sino en discrepancias de datos, facturas no reconocidas o errores en la Clave de la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).Según expertos en materia fiscal de la firma global Deloitte, el proceso de corrección es un derecho del contribuyente que permite subsanar omisiones sin incurrir necesariamente en multas, siempre que se realice de forma voluntaria y antes de un requerimiento oficial.Pasos para identificar y solventar el rechazo de la devoluciónEl primer paso para el contribuyente consiste en la revisión del estatus en el buzón tributario. De acuerdo con las guías técnicas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), una vez que el sistema marca el estado como «rechazada», el usuario debe ingresar al apartado de «Consultas» dentro del portal oficial.Allí, la autoridad detalla las inconsistencias detectadas. A continuación, se presenta la ruta técnica para realizar la corrección:1. Análisis de la inconsistencia: El sistema desglosa si el error proviene de una factura de gastos médicos, intereses hipotecarios o por una diferencia en los ingresos declarados por el retenedor.2. Preparación de la Declaración Complementaria: Es fundamental contar con los comprobantes fiscales (CFDI) que amparen las deducciones rechazadas.3. Carga de documentos probatorios: En caso de que el rechazo sea por falta de información de un tercero, el contribuyente anexa estados de cuenta o facturas escaneadas que demuestren la veracidad del gasto.4. Solicitud de Devolución Manual (Formato Electrónico de Devoluciones): Si la devolución automática falla repetidamente, se procede al trámite manual. Sun