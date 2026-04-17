Mexicanas y mexicanos en Barcelona, España recibieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum con gran emoción y música, entre abrazos y muestra de cariño.
La Presidenta ha viajado a Barcelona para asistir en la Cuarta Cumbre en Defensa de la Democracia.
Con música y gran emoción, mexicanos reciben a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona
Mexicanas y mexicanos en Barcelona, España recibieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum con gran emoción y música, entre abrazos y muestra de cariño.
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