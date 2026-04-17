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Tapachula FC va por la remontada ante Tritones en el Olímpico

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* Todo se define este sábado en el Estadio Olímpico de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 17 de abril de 2026.- El momento decisivo ha llegado para Tapachula FC. Este sábado 18 de abril a las 19:00 horas, el conjunto tapachulteco recibirá a Tritones de Vallarta en el Estadio Olímpico de Tapachula, en el partido de vuelta de la serie final de reclasificación de la Liga Premier.

Tras el encuentro de ida, disputado en territorio visitante, Tapachula FC llega con un marcador adverso de 1-0, por lo que está obligado a conseguir la victoria en casa para avanzar a la siguiente fase del torneo. El equipo sabe que no hay margen de error y que los próximos noventa minutos definirán su continuidad en la competencia.

Bajo la dirección técnica de Diego Mazariegos, el conjunto local ha trabajado intensamente durante la semana, afinando detalles tácticos y fortaleciendo el aspecto físico y mental. Una victoria, por cualquier marcador, le daría el pase a la siguiente ronda, objetivo que el grupo tiene claro desde el inicio de esta fase.

Para este compromiso, el equipo contará con el regreso de Gastón Aguirre y Francisco Ramírez, quienes, tras superar molestias físicas, han sido considerados nuevamente en la convocatoria y podrían tener participación en este duelo clave.

El plantel se reporta motivado y enfocado, consciente de la importancia del partido y comprometido a dejar todo en el terreno de juego. La consigna es clara: jugar con intensidad, concentración y determinación durante los noventa minutos para lograr la remontada.

La directiva de Tapachula FC hace un llamado a toda la afición para que asista y apoye al equipo en este encuentro decisivo. Se espera un gran ambiente en el Estadio Olímpico, donde la pasión, el orgullo y la unión entre equipo y tribuna serán fundamentales para impulsar al equipo en la búsqueda del pase.

Este sábado, Tapachula no solo juega un partido: se juega el orgullo, el esfuerzo de toda una temporada y la oportunidad de seguir haciendo historia.

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