domingo, abril 19, 2026
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Aviso de Cierre Vial

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🚧 Aviso de Cierre Vial 🚧

La Secretaría de Obras Públicas iniciará trabajos de Rehabilitación del Canal Pluvial en:

📍 7a Avenida Sur, a la altura del Blvd. del internado No. 11

Sabemos que las obras pueden generar molestias, por lo que les pedimos de la manera más atenta anticipar sus salidas y tomar rutas alternas.

Eviten la zona si es posible para reducir el congestionamiento. 🚗💨
Agradecemos mucho su comprensión y apoyo. Estas mejoras son para beneficio de todos los tapachultecos. ¡Planea tu ruta y evita contratiempos!

#ObrasPúblicas #ObrasConVoluntadParaTransformar #Tapachula

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