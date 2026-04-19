PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM VISITA EL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN DE BARCELONA

Barcelona, España, 19 de abril de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS, por sus siglas en inglés), como parte de la colaboración con el Gobierno de México para el desarrollo de la supercomputadora mexicana Coatlicue, que ayudará al desarrollo nacional y científico.
Como parte de la visita, la Jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido por la supercomputadora Mare Nostrum 5 y por los ordenadores cuánticos.
Además, en el encuentro se dialogó con académicos sobre proyectos de colaboración científica entre México y el BSC-CNS.