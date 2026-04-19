PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM VISITA EL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN DE BARCELONA

Barcelona, España, 19 de abril de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS, por sus siglas en inglés), como parte de la colaboración con el Gobierno de México para el desarrollo de la supercomputadora mexicana Coatlicue, que ayudará al desarrollo nacional y científico.

1 de 12

“Estamos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Centro de Supercómputo, que nos estamos hermanando para hacer el proyecto Coatlicue en México, que es la gran supercomputadora que va a ayudar al desarrollo científico y al desarrollo del país”, dijo a través de un video en sus redes sociales, el cual fue grabado en la escultura de una cabeza Olmeca donada por la Universidad de Veracruz al BSC.Como parte de la visita, la Jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido por la supercomputadora Mare Nostrum 5 y por los ordenadores cuánticos.

Además, en el encuentro se dialogó con académicos sobre proyectos de colaboración científica entre México y el BSC-CNS.