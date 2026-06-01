En vivo desde la Heroica ciudad de Chiapa de Corzo

En este en vivo compartiré información sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Xamaipak y la detención de tres personas presuntamente implicadas en un robo con violencia en El Arenal Campestre, en Tuxtla Gutiérrez. Además, informaré sobre sentencias relevantes obtenidas en delitos de alto impacto y presentaré la incidencia delictiva más reciente en la capital chiapaneca.