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En vivo desde la Heroica ciudad de Chiapa de Corzo En este en vivo compartiré información sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Xamaipak y la detención de tres personas presuntamente implicadas en un robo con violencia en El Arenal Campestre, en Tuxtla Gutiérrez. Además, informaré sobre sentencias relevantes obtenidas en delitos de alto impacto y presentaré la incidencia delictiva más reciente en la capital chiapaneca.

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En vivo desde la Heroica ciudad de Chiapa de Corzo
En este en vivo compartiré información sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Xamaipak y la detención de tres personas presuntamente implicadas en un robo con violencia en El Arenal Campestre, en Tuxtla Gutiérrez. Además, informaré sobre sentencias relevantes obtenidas en delitos de alto impacto y presentaré la incidencia delictiva más reciente en la capital chiapaneca.

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