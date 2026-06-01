En vivo desde la Heroica ciudad de Chiapa de Corzo
En este en vivo compartiré información sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Xamaipak y la detención de tres personas presuntamente implicadas en un robo con violencia en El Arenal Campestre, en Tuxtla Gutiérrez. Además, informaré sobre sentencias relevantes obtenidas en delitos de alto impacto y presentaré la incidencia delictiva más reciente en la capital chiapaneca.
En vivo desde la Heroica ciudad de Chiapa de Corzo En este en vivo compartiré información sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Xamaipak y la detención de tres personas presuntamente implicadas en un robo con violencia en El Arenal Campestre, en Tuxtla Gutiérrez. Además, informaré sobre sentencias relevantes obtenidas en delitos de alto impacto y presentaré la incidencia delictiva más reciente en la capital chiapaneca.
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