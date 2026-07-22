Desorden Marca Inscripción al Programa de Vivienda en Tapachula

*Faltó Coordinación, Denuncian.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio de 2026.- La falta de organización y la ausencia de información oficial, generaron inconformidad entre decenas de familias que acudieron desde la madrugada a la Unidad Deportiva Los Cerritos, en Tapachula, con la intención de inscribirse al programa federal de vivienda dirigido a personas que no cuentan con casa propia.

Ana Bertha Vargas Martínez, habitante de la colonia 16 de Septiembre, relató que llegó alrededor de las 5:00 de la mañana y ya encontró a numerosas personas esperando. Sin embargo, denunció que un conflicto ocurrido en el acceso provocó la suspensión temporal de la atención, dejando a decenas de ciudadanos fuera del proceso.

La inconformidad, dijo, aumentó debido a la falta de coordinación del personal encargado. Señaló que, presuntamente, son los propios ciudadanos quienes terminan organizando las filas y elaborando listas, tareas que, consideró, deberían estar a cargo de los responsables del programa.

“Nosotros madrugamos y no se vale que no se nos atienda”, expresó la ciudadana, quien cuestionó además la presunta presencia de personas extranjeras intentando participar en un programa destinado, según su entendimiento, a beneficiar a familias mexicanas que carecen de vivienda.

No obstante, más allá del origen de las personas, el reclamo central apunta a la necesidad de que las autoridades aclaren públicamente los criterios de elegibilidad, así como los mecanismos de control para evitar que personas que ya cuentan con una vivienda puedan acceder nuevamente a estos apoyos, mientras familias en situación de necesidad quedan fuera.

La situación refleja una preocupante falta de información y organización. Hasta el momento de la denuncia, los ciudadanos permanecían bajo el sol y a la espera de que algún representante de Bienestar les informara qué ocurriría con quienes no lograron ingresar.

Las familias exigieron transparencia, orden y reglas claras, pues se trata de un programa que, según se ha informado, contempla viviendas destinadas a personas sin casa propia y cuyo acceso implicaría un esquema de pago.

El llamado es a que las autoridades eviten que el desorden, la falta de coordinación o la posible intervención de personas que no cumplen con los requisitos terminen desplazando a quienes realmente necesitan el apoyo. EL ORBE/ Mesa de Redacción