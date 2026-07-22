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Oficialía O3 del Registro Civil Cierra Puertas Tras el Sismo por Daños

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*El Inmueble Presenta Daños Estructurales.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- La Oficialía 03 del Registro Civil de Tapachula suspendió temporalmente sus actividades este lunes 20 de julio, luego de que el inmueble fuera restringido por presuntos daños estructurales ocasionados por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado viernes.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, personal de Protección Civil realizó una inspección preliminar al edificio y determinó restringir el acceso de manera preventiva, mientras continúan las evaluaciones técnicas para verificar las condiciones de la estructura tras el sismo y las constantes réplicas registradas en la región.
Mientras tanto, los servicios del Registro Civil serán canalizados de manera provisional a la Unidad Administrativa, donde se brindará información y atención a los usuarios en la medida de lo posible.
Hasta el momento no existe una fecha definida para la reapertura de la Oficialía 03, ya que se está a la espera de los resultados de los estudios estructurales que determinarán si el edificio puede continuar operando o requiere trabajos de rehabilitación. EL ORBE/Martha Guillén

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