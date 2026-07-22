Exigen Aclarar Presunto Desvío de Recursos en Administración de Rosy Urbina

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio de 2026.- Ante los señalamientos relacionados con un presunto desvío de recursos públicos por más de 7 millones 223 mil Pesos durante la administración municipal de Rosy Urbina Castañeda, el abogado y maestro universitario Manuel de Jesús Márquez González, consideró necesario que las autoridades competentes informen con claridad sobre el estado que guardan las investigaciones y los procesos de fiscalización.

El integrante del Colegio de Abogados del Soconusco señaló que, como ciudadano y profesional del Derecho, considera fundamental que cualquier señalamiento relacionado con el manejo de recursos públicos sea revisado por las instancias correspondientes y, en su caso, se determinen responsabilidades conforme a la ley.



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“La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercieron los recursos públicos y cuáles fueron los resultados de las auditorías realizadas a las administraciones municipales”, dijo.En este sentido, consideró que los señalamientos no deben quedarse únicamente en declaraciones o notas periodísticas, sino que deben ser aclarados mediante información oficial.Márquez González recordó que la Exalcaldesa de Tapachula ocupó el cargo en dos periodos y que durante su administración se realizaron diversas obras y programas, por lo que consideró importante que se transparente el destino de los recursos destinados a infraestructura y otros proyectos públicos.Asimismo, cuestionó la falta de información sobre algunos aspectos de obras realizadas durante administraciones anteriores, como la remodelación del Parque Central “Miguel Hidalgo”, por lo que insistió en que las autoridades deben proporcionar datos claros y verificables sobre el destino de los bienes y recursos utilizados.El abogado subrayó que corresponde a los órganos de control y fiscalización, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación y las instancias competentes, realizar las revisiones correspondientes y determinar si existen irregularidades, observaciones pendientes o responsabilidades administrativas.De igual forma, criticó los recorridos de la legisladora de Morena por diferentes colonias y comunidades de Tapachula, lo que consideró como una campaña política-electoral adelantada.Finalmente, hizo un llamado a que el tema sea atendido con responsabilidad institucional y transparencia, evitando que las acusaciones queden únicamente en el terreno político.Señaló que la ciudadanía tiene derecho a recibir información puntual sobre el uso de los recursos públicos y a conocer los resultados de las auditorías, así como las acciones que, en su caso, emprendan las autoridades. EL ORBE/ Mesa de Redacción