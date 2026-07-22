Impulsan el Autoempleo con Curso de Pintura en Tela en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio 2026.- Con el objetivo de fomentar el autoempleo y ofrecer opciones de capacitación durante el periodo vacacional, la Asociación México-Japonesa de Chiapas puso en marcha un curso de pintura sobre tela dirigido a jóvenes, adolescentes y mujeres adultas interesadas en desarrollar habilidades artísticas con potencial para generar ingresos.

El taller permite a las participantes aprender técnicas para decorar bolsas, mandiles y otros artículos de tela, conocimientos que posteriormente pueden aplicar en prendas de vestir, accesorios y diversos productos artesanales.

La presidenta de la asociación, María Argelia Komukai Matsui, explicó que esta actividad cumple una doble función: brindar un espacio de recreación y, al mismo tiempo, impulsar el emprendimiento.

Señaló que las asistentes pueden convertir lo aprendido en una oportunidad de negocio al elaborar piezas personalizadas y aceptar pedidos.

La capacitación está a cargo de la instructora Lili Constantino Li y reúne a un grupo de 10 participantes, lo que favorece una enseñanza personalizada.

Las clases se imparten de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la sede de la Asociación México-Japonesa de Chiapas, ubicada en la 13ª Calle Norte y 13ª Avenida Oriente, y concluirán el 14 de agosto de 2026.

Como parte de su programa de formación, la asociación anunció que en los próximos meses ofrecerá nuevos talleres enfocados en agricultura urbana, cuidado del medio ambiente y cultivo de plantas medicinales poco conocidas en la región.

La organización invitó a la población a seguir sus redes sociales y canales de difusión para conocer las próximas convocatorias e inscripciones, con el propósito de acercar más oportunidades de aprendizaje y desarrollo comunitario. EL ORBE/Nelson Bautista